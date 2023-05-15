Электропоезда «Москва-2020» выйдут на Замоскворецкую линию метро в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На Замоскворецкую линию столичного метрополитена в 2024 году выйдут поезда нового поколения «Москва-2020». Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил заместитель мэра столицы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Появление новых вагонов на линии стало возможным благодаря вводу электродепо «Южное». Планируется, что на Замоскворецкой линии будут курсировать более 80 вагонов «Москва-2020».

Новые поезда соответствуют самым высоким требованиям столичного транспорта. Они позволяют обеспечивать комфортные поездки. Пассажирам доступны максимально широкие двери и межвагонные переходы, большие информационные дисплеи, подсветка в цвет линии и системы обеззараживания воздуха. Кроме того, возле каждого сиденья находятся USB-зарядки.

— Первые поезда «Москва-2020» выйдут на Замоскворецкую линию уже в следующем году, — приводит слова Ликсутова ТАСС.

В столичном метрополитене в 2026 году могут появиться поезда нового поколения. Сейчас ведется разработка новой модификации поезда «Москва-2020» с улучшенными характеристиками.