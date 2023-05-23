Госдума приняла закон об основаниях признания российских загранпаспортов недействительными

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Государственная дума приняла в заключительном чтении законопроект, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Соответствующее постановление опубликовано во вторник, 23 мая, на сайте думской электронной базы.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палатой парламента еще 12 августа 2021 года. Согласно принятым изменениям, основанием для признания заграничного документа недействительным станет его утрата, прекращение гражданства, либо же непригодность документа, смерть, а также некоторые другие причины. Помимо этого, будет уточнен срок оформления паспорта при обращении гражданина по месту жительства.

Также в инициативе сформулированы правила изъятия и проверки указанного документа. Подобное развитие ситуации станет возможным при обнаружении признаков оформления паспорта на основании поддельных либо недействительных документов или недостоверных сведений либо на поддельном бланке, говорится на сайте.

Жители России могут оформить загранпаспорт как старого, так и нового образца. Как это сделать и какие для этого нужны документы — в материале «Вечерней Москвы».