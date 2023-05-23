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«Даже матом не послал»: представитель группы «Звери» прокомментировала скандал с солистом

Евгений Белоусов
Происшествия
«Даже матом не послал»: представитель группы «Звери» прокомментировала скандал с солистом
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Представитель рок-группы «Звери» прокомментировала недавний инцидент с фронтментом коллектива Романом Билык в самарском баре.

— Никакой дебош не устраивал. Выпил молодой человек, как и любой мужчина. Даже матом никого не послал, — заявила она.

Сам концерт «Зверей», запланированный в Самаре на 23 мая, не будет отменен после происшествия, передает слова представителя рок-группы РЕН ТВ.

Сообщалось, что лидер рок-группы Звери Роман Билык устроил дебош в баре в Самаре. Музыкант пришел в бар уже выпившим и стал провоцировать конфликт с посетителями заведения. Завязалась потасовка, во время которой Билык кидал в оппонентов стульями и матерился. В конце концов, музыканта вывели из бара.

В декабре прошлого года в отношении российского певца Григория Лепса было возбуждено уголовное дело после драки в пабе на Московском проспекте. Потерпевший сидел в заведении и играл в нарды, когда известный музыкант подошел к нему и предложил сыграть на деньги. Петербуржец отказался, после чего между мужчинами завязалась драка.

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