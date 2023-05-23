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Приметы и советы

Гериатр Новоселов объяснил, почему люди продолжают работать после пенсии

Ирина Игнатенко
Общество
Гериатр Новоселов объяснил, почему люди продолжают работать после пенсии
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Врач-гериатр, невролог и председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов рассказал, почему некоторые люди продолжают работать после выхода на пенсию.

Эксперт отметил, что часто люди продолжают работать для повышения качества жизни и своего здоровья. Зачастую людям не хватает пенсионных средств для удовлетворения всех потребностей, поэтому они продолжают работать.

Также многим нравится находиться в коллективе, чувствовать свою значимость.

— Чем больше внимания у человека, тем больше у него желание жить дольше, — отметил Новоселов в комментарии «Радио 1».

В Росстате сообщили, что в 2022 году средняя продолжительность трудового стажа у российских граждан после назначения пенсии составила 7,47 года, передает RT.

Накопительная часть пенсии складывается из денег, которые перечисляет на специальный счет человека работодатель. Эти средства поступают в фонд — коммерческий или государственный — и инвестируются. Также счет, где копится пенсия, раньше мог самостоятельно пополнять будущий пенсионер. Что такое накопительная пенсия и как узнать ее размер в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

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