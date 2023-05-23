Петербуржцы рассказали, повлияла ли на их карьеру геополитическая обстановка

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Изменение международных отношений повлияло на карьеру каждого четвертого петербуржца, сообщают аналитики.

Только 12 процентов респондентов заявили, что геополитическая обстановка никак не сказалась на их работе. Об ощутимом влиянии сообщили 36 процентов опрошенных.

Чаще всего влияние на стабильность работы и карьерный рост отмечали специалисты по закупкам, менеджеры среднего и высшего звена, IT-специалисты, представители сферы искусства, развлечений и массмедиа. Не повлияла геополитическая обстановка на работу юристов, сотрудников сферы науки и образования.

Что касается возраста, больше всех влияния на работу заметили сотрудники из категорий 18–24 и 25–34 лет, меньше всего — работники старше 55 лет, передает издание «Невские новости».

В свою очередь эксперт Станислав Ашманов отметил, что на число вакансий может оказать влияние развитие ИИ. Уже сейчас сотрудников некоторых сфер могут заменить роботы, поэтому интеллектуальный труд со временем даже начнет цениться меньше, передает Царьград.

22 мая президент петербургского Союза предпринимателей Роман Пастухов прокомментировал ситуацию на рынке труда в регионе.