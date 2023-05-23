Минобрнауки призвало вузам снизить стоимость обучения для участников СВО

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Министерство образования и науки (Минобрнауки) России порекомендовали российским вузам снизить стоимость обучения для участников специальной военной операции (СВО) и их детей. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

— Минобрнауки России направило рекомендательное письмо вузам по вопросам оказания адресных мер поддержки обучающимся, которые имеют статус участника СВО, и студентам, чьи родители принимают участие в СВО, — говорится в сообщении.

Так, вузам рекомендовано оказывать материальную помощь, снижать стоимость обучения, а также предоставлять рассрочки по договору об оказании образовательных услуг. В ведомстве напомнили, что студенты-ветераны боевых действий имеют право на государственную социальную стипендию. Указанные рекомендации были разосланы во все российские вузы, сообщает сайт Минобрнауки РФ.

19 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что не во всех высших учебных заведениях России будет реализовываться программа магистратуры. Министерство образования и науки РФ будет проводить отбор университетов, где ее введут.