Глава Минобрнауки Фальков заявил, что магистратура будет не во всех вузах страны
Не во всех высших учебных заведениях России будет реализовываться программа магистратуры. Министерство образования и науки РФ будет проводить отбор университетов, где ее введут. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
По его словам, в новой системе высшего образования необходимо ужесточить правила приема на образовательную программу.
— Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах. Мы считаем, что регулятор должен иметь право отбора научных и образовательных заведений, которые будут реализовывать программы магистратуры. Не в жесткой, возможно, в такой мягкой форме, но это должно быть, — передает слова Фалькова ТАСС.
19 апреля глава ведомства выступил с докладом на расширенном заседании Российского союза ректоров. Он представил презентацию о том, какой будет новая российская система высшего образования. Теперь оно будет состоять из трех ступеней — базового, специализированного и аспирантуры.
Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 мая, подписал указ, согласно которому в стране будет реализован пилотный проект по изменению уровней профессионального образования.