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Приметы и советы

Глава Минобрнауки Фальков заявил, что магистратура будет не во всех вузах страны

Полина Пашкина
Общество
Глава Минобрнауки Фальков заявил, что магистратура будет не во всех вузах страны
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Не во всех высших учебных заведениях России будет реализовываться программа магистратуры. Министерство образования и науки РФ будет проводить отбор университетов, где ее введут. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

По его словам, в новой системе высшего образования необходимо ужесточить правила приема на образовательную программу.

— Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах. Мы считаем, что регулятор должен иметь право отбора научных и образовательных заведений, которые будут реализовывать программы магистратуры. Не в жесткой, возможно, в такой мягкой форме, но это должно быть, — передает слова Фалькова ТАСС.

19 апреля глава ведомства выступил с докладом на расширенном заседании Российского союза ректоров. Он представил презентацию о том, какой будет новая российская система высшего образования. Теперь оно будет состоять из трех ступеней — базового, специализированного и аспирантуры.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 мая, подписал указ, согласно которому в стране будет реализован пилотный проект по изменению уровней профессионального образования.

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