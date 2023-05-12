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Приметы и советы

Путин подписал указ о реализации проекта по изменению уровней высшего образования

Полина Пашкина
Общество
Путин подписал указ о реализации проекта по изменению уровней высшего образования
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране будет реализован пилотный проект по изменению уровней профессионального образования. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 12 мая.

Уточняется, что проект будет реализовываться базе Балтийского федерального университета, Московского авиационного института, Национального исследовательского технологического университета МИСИС, Московского педагогического государственного университета, Санкт-Петербургского горного и Томского государственного университетов.

Согласно проекту, в России будет введено базовое высшее (сроком от четырех до шести лет) и специализированное высшее (от года до трех) образование. Программа в пилотном режиме будет реализована в учебные годы 2023/2024 и 2025/2026, говорится в тексте указа на официальном портале правовой информации.

19 апреля глава Министерства образования и науки Российской Федерации Валерий Фальков выступил с докладом на расширенном заседании Российского союза ректоров. Он представил презентацию о том, какой будет новая российская система высшего образования. Теперь высшее образование в России будет состоять из трех ступеней — базового, специализированного и аспирантуры.

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