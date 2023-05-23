Певец SHAMAN показал кадры со своей свадьбы

Фото: vk/shaman_me

По примеру своих старших коллег, российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, решил сыграть свадьбу в Санкт-Петербурге. В свое время, в Северной столице сочетались браком народные артисты России Филипп Киркоров и Алла Пугачева, заслуженная артистка Татьяна Буланова и Владислав Радимов. Однако, SHAMAN решил закатить пышную церемонию в Мраморном дворце — филиале Русского музея.

Благодаря статусу известного артиста, для торжества освободили несколько помещений здания. Попасть туда можно только по специальному приглашению. Жених, согласно традициям, надел черный костюм, невеста, в свою очередь, облачилась в белоснежное свадебное платье с открытыми плечами. Отмечается, что SHAMAN решил позвать на празднество только самых близких — своих поклонников. По итогам специальной акции были отобраны сто человек. Артист лично утверждал список гостей и рассылал приглашения, пишет StarHit.

Певица Татьяна Буланова скинула пять килограммов во время подготовки к свадьбе. Пока торжественное мероприятие назначено на лето. Артистка выйдет замуж за бывшего теннисиста Валерия Руднева.