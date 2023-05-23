Путин вручил орден Александра Невского директору Музея Победы Школьнику

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 мая, наградил директора Музея Победы Александра Школьника орденом Александра Невского. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

Награды Школьник был удостоен «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

— Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, это высокая честь для меня — награждение орденом Александра Невского. Я считаю эту награду признанием работы всего коллектива Музея Победы, — отметил Школьник.

В своей речи он заявил, что сотрудники музея и всех тематических учреждений сегодня стоят «на защите исторической правды». Помимо экспозиций посвященных сохранению исторической памяти наших предков, в Музее Победы также есть выставки об участниках спецоперации на Украине, куда Школьник пригласил всех гостей торжественного мероприятия.

В Музее Победы начался цикл открытых уроков, посвященных вкладу деятелей культуры в победу в Великой Отечественной войне. В ходе мероприятий ребята узнают об артистах фронтовых бригад и театров, живописцах и композиторах, которые посвятили свое творчество войне и Победе.