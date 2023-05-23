Володин призвал Польшу вернуть полученные после Второй мировой земли

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 23 мая, призвал Польшу вернуть земли, полученные ей по итогам Второй мировой войны.

— Им (Польше — прим. «ВМ») пора бы вспомнить, благодаря какому государству, какому народу они сегодня существуют. Не было бы Польши, не было бы. И если их так что-то не устраивает, пускай возьмут и вернут часть своих территорий тем странам, которые по итогам Второй мировой войны эти территории им отдали по решению Советского Союза, — заявил он.

Володин добавил, что так можно будет напомнить Варшаве, «благодаря чему и кому» сейчас существует Польша, передает РИА Новости.

По условиям международных Ялтинской и Потсдамской конференций в 1945 году, а также в результате двусторонних договоров с СССР в 1945—1956 годах, Польше перешли восточные области бывшей Германской империи. Эти территории исторически являлись польскими, однако были германизированы еще в Средние века и Новое время.

Польша претендует стать военной сверхдержавой, которая сможет контролировать ситуацию в Европе. Именно благодаря наращиванию военного потенциала Варшава позволяет себе провокационные действия в отношении Москвы Чего добивается Польша провокациями в отношении РФ — в материале «Вечерней Москвы».