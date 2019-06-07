Владимир Путин оценил состояние мировой экономики на форуме в Петербурге

В пятницу, 7 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Ключевой темой выступления главы государства стал вопрос состояния мировой экономики.

— Для нас это разговор не абстрактный, не на отвлеченную тему. Развитие России, просто в силу ее масштаба, истории, культуры, человеческого потенциала и экономических возможностей, не может строиться вне глобального контекста, без соотнесения внутренней, национальной и мировой повестки, — сказал Владимир Путин.

По словам российского лидера, ежегодный рост глобальной экономики в 2011–2017 годах в среднем составил 2,8 процента. В последние годы — чуть более трех процентов.

— Но, на наш взгляд, и лидерам государств, и всем нам необходимо откровенно признать: несмотря на упомянутый рост, существующая модель экономических отношений, к сожалению, все-таки находится в кризисе. И этот кризис носит всеобъемлющий характер. Проблемы здесь накапливаются и множатся все последние десятилетия. Они серьезнее и масштабнее, чем казалось прежде, — заключил президент.

По словам Путина, глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики.

— Более того, мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего уровня протекционизма — прямого и скрытого, — добавил он.

Среди главных причин кризиса в области международных отношений Путин назвал устаревшую модель глобализации, которая была предложена в конце прошлого века. Она все меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности.

При этом бурная цифровая трансформация, которая происходит сегодня в мире, должна по логике расширять горизонты.

— Но и здесь, к сожалению, тоже строятся барьеры. Вводятся прямые запреты на покупку высокотехнологичных активов. Дело дошло до того, что в образовании даже ограничивается прием зарубежных студентов по тем или иным специальностям, — привел пример Путин. — Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных. И в этом смысле попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам выводят на совершенно иной уровень по уровню глобального неравенства. Как между странами и регионами, так и на уровне самих государств.

По его словам, предпринимаются попытки сформировать два мира, в одном из которых есть высокие технологии, а у второго — мало шансов вырваться из нищеты.

— Перед нами возникают две крайности, два возможных сценария дальнейшего хода событий. Первый — перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, карикатуру на саму себя, когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы государств.

Так сегодня, по словам главы государства, действуют США. Однако такая модель поведения не отвечает запросам будущего.

— И второй сценарий — фрагментация глобального экономического пространства, политика ничем не ограниченного экономического эгоизма и его силового продавливания. Но это путь к бесконечным конфликтам, войнам, и, быть может, не только торговым, — продолжил Путин.

Для выработки более устойчивой, справедливой модели развития, по словам российского лидера, потребуются новые договоренности. Важное условие — их соблюдение. В центре внимания должны быть безусловное право каждой страны на собственный путь развития и ответственность за всеобщее устойчивое развитие.

— Прежде всего — это гармонизация национальных экономических интересов, принципы взаимодействия, конкуренция и сотрудничество между странами со своими различными моделями развития, особенностями и интересами. И выработка подобных принципов должна идти максимально открыто и демократично. Именно на этой основе необходимо адаптировать к современным реалиям системы мировой торговли, повысить эффективность работы Всемирной торговой организации, — полагает президент России.

При этом важно учитывать запросы развивающихся стран. Таковы, по словам главы государства, критерии для равного развития.

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