Максим Орешкин подвел итоги экономического форума в Петербурге
Министр экономического развития России Максим Орешкин подвел итоги Петербургского международного экономического форума — 2019.
— Большое количество соглашений подписано, провели большое количество переговоров, деловых форумов с разными странами. Все удалось сделать, — сказал он.
По словам министра, особенность форума заключается в том, что он проходил на фоне «новых событий в мировой экономической политике». Орешкин также назвал знаковым присутствие на форуме председателя КНР Си Цзиньпина.
Глава Минэкономразвития добавил, что на полях форума состоялась встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса, на которой обсуждались инвестиции и направления совместной работы, передает RT.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходил с 6 по 8 июня.
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