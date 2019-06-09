Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса в четвертом раунде
Геннадий Головкин, бывший чемпион мира по боксу, в 12-раундовом рейтинговом поединке промежуточной весовой категории в четвертом раунде отправил в нокаут спортсмена из Канады Стива Роллса. Бой прошел в Нью-Йорке.
Стоит отметить, что прошедшая победа для Головкина стала первым триумфом после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. Именно тогда он расстался с титулами чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 килограмма.
Как передает ТАСС, в 2019 году боксер из Казахстана сменил тренера. Теперь наставником спортсмена является Джонатон Бэнкс. Добавим, что ранее специалист тренировал Виталия Кличко.
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