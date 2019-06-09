Подведены итоги Петербургского международного экономического форума

650 соглашений на общую сумму 3,1 триллиона рублей было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходил в Северной столице с 6 по 8 июня 2019 года. Такие цифры, подводя итоги работы, озвучил советник президента РФ, заместитель председателя организационного комитета форума Антон Кобяков.

Рекордные показатели

— В этом году побили абсолютный рекорд по количеству и составу участников: форум собрал на своей площадке более 19 тысяч участников и гостей из 145 стран мира, — отметил Кобяков.

В числе статусных участников форума — несколько глав государств: президент России Владимир Путин, президент Болгарии Румен Радев, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Самой представительной делегацией на форуме стали гости из Китая — государство представляли 1072 человека. На второй строчке — делегаты из Америки. От этой страны на форум приехали свыше 500 гостей. В числе крупных делегаций — французская, японская, немецкая, швейцарская и британская.

Как подчеркнул Кобяков, число компаний-партнеров в этом году достигло 148, увеличившись по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза. Две из них — крупные организации из Саудовской Аравии — участие в форуме принимали впервые.

— В общей сложности на форуме были представлены 1,3 тысячи иностранных компаний и более 2,5 тысячи российских компаний, — сказал он.

Новые договоренности

Свои возможности, перспективные проекты и программы на экономическом форуме презентовали как зарубежные страны, так и российские регионы. Свой стенд — у правительства Москвы. Акцент сделан на проекты в области развития транспорта и сферы закупок.

На стенде был представлен макет вагона поезда нового поколения «Иволга» — такие в будущем будут перевозить пассажиров по Московским центральным диаметрам. Рядом с каждым сиденьем есть USB-зарядка для мобильных устройств, установлены небольшие столики, поезд оснащен системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха, информационными и новостными табло.

Презентовали на стенде проекты размещения в столице 10 канатных дорог, общая протяженность которых составит около 40 километров. Одна из них соединит две станции метро — «Речной вокзал» и «Сходненскую». Время в пути составит 7 минут. А пассажиропоток в сутки — 19 тысяч человек.

Среди представленных проектов — технические возможности и плюсы использования интернет-ресурса «Портал поставщиков». Он позволил автоматизировать процедуры закупок малого объема, которые приводит столичное правительство. На сегодня с порталом сотрудничают порядка 30 регионов.

— Простота и удобство использования портала в качестве цифрового инструмента для закупок малого объема привлекают все большее количество участников рынка как со стороны заказчиков, так и поставщиков. В среднем ежедневно на портале регистрируются от 100 до 200 новых бизнес-пользователей, — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Кроме того, за несколько дней форума на стенде столичного правительства было подписано свыше десятка различных соглашений между правительством Москвы и рядом организаций. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве заключено с правительством Амурской области, Республикой Крым, правительством Нижегородской области. Участие в подписании соглашений принял мэр Москвы Сергей Собянин. С Республикой Крым и Нижегородской областью также заключено соглашение о сотрудничестве при проведении закупок товаров, работ, услуг в электронной форме на «Портале поставщиков».

Правительство Москвы заключило инвестиционные контракты с двумя частными компаниями. Первый документ предусматривает строительство завода по производству штамповочных изделий из листовой стали, второй — строительство завода по производству продуктов питания для здорового образа жизни.

Еще ряд деловых соглашений правительство Москвы в рамках форума заключило с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», Торгово-промышленной палатой России, Российским фондом прямых инвестиций.

Лидер рейтинга

На Петербургском международном экономическом форуме Агентство стратегических инициатив представило результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата среди российских регионов по итогам 2018 года, который возглавила Москва.

Следом за столицей расположились Республика Татарстан, Тюменская область, Калужская область и Санкт-Петербург.

— В последние годы Москва стабильно была в десятке рейтинга. Два года назад она стала третьей, в прошлом году — второй, — сказал в ходе встречи президент московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который участвовал во встрече, улучшение инвестиционного климата — результат комплексных решений. Речь идет о создании инфраструктуры и мерах поддержки для бизнеса, снижении административных барьеров, налаживании диалога между бизнесом и предпринимательским сообществом. Так, в первом квартале этого года инвестиции в основной капитал по сравнению с предыдущим годом увеличились на 25 процентов. Такой показатель является большим скачком вверх.

Отметим, что результаты рейтинга складываются из 44 показателей. Всего существуют четыре направления оценки. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в тестовом варианте был запущен в 2014 году. Цель исследования — улучшить условия для ведения бизнеса, повысить конкуренцию в борьбе за инвестиции на уровне регионов.

Петербургский международный экономический форум прошел в 23 раз. Ключевая тема в этом году — «Формируя повестку устойчивого развития». Форум проводится с 1997 года, с 2006-го проходит под патронатом и при участии президента России. Является авторитетной международной площадкой, на которой выстраивается диалог, обсуждаются знаковые вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются мегаполисы мира.

ЦИФРЫ

1 триллион рублей составил объем закупок в Москве у малого бизнеса за пять лет. Именно на такую сумму заказчики заключили контракты с предпринимателями. По итогам 2018 года объем закупок на «Портале поставщиков» составил 25 миллиардов рублей. Более 90 процентов из зарегистрированных пользователей портала — представители малого бизнеса. В общей сложности на ресурсе зарегистрированы 150 тысяч пользователей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы:

— О постоянном росте инвестиционной активности в Москве свидетельствует статистика: по итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал в столице составил 2,43 триллиона рублей, что на 15,3 процента выше показателя 2017-го. За первый квартал этого года объем инвестиций в основной капитал в Москве вырос на 25,8 процента к аналогичному периоду года прошлого и составил 403,3 миллиарда рублей. За 8 лет — с 2010 по 2018 год — инвестиции в основной капитал увеличились в сопоставимых ценах более чем в два раза. Сегодня на долю столицы приходится 14 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций РФ.

Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы:

— Росту инвестиционной привлекательности столицы способствуют различные меры поддержки, которые предлагает правительство Москвы инвесторам. В 2016 году был перезапущен механизм поддержки действующих эффективных предприятий, технопарков и новых инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. Активно инвестирующие предприятия, которым присваиваются статусы технопарка, промышленного комплекса, индустриального парка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25 процентов. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов. На сегодняшний день 99 компаний получают различные льготы: 48 промкомплексов, 35 технопарков, 8 якорных резидентов, 7 инвестиционных приоритетных проектов, 1 производитель автотранспортных средств. Объем инвестиций, осуществленных промкомплексами, технопарками и якорными резидентами за последние 5 лет, составил 91 миллиард рублей.

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— Москва — один из крупнейших мегаполисов мира. Естественно, что на будущее нашей столицы влияет взаимодействие с другими городами, изучение проектов и обмен опытом. Впечатляет количество площадок, представленных на Петербургском международном экономическом форуме. Каждая из них по-своему интересна. Но особое внимание привлекают те из них, которые связаны с развитием высоких технологий и городских пространств. Московская делегация представлена на форуме всех площадках форума. Что касается внедрения цифровых технологий, то яркий пример — проведение экспериментального дистанционного электронного голосование на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года. Соответствующие изменения внесены в федеральное и московское законодательства. Сейчас на портале «Активный гражданин» идет голосование. Москвичи сами определят три избирательных округа, в которых пройдет эксперимент.

МНЕНИЯ

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ:

— Очень много разговоров начинается о том, что вот сейчас — автоматизация рабочих мест, искусственный интеллект, и человек станет не нужен. Я категорически не верю, это все чушь. Главное — люди. Почти любой руководитель говорит: дайте мне хотя бы десяток (если два — совсем великолепно) толковых лидеров, и я решу любую нерешаемую задачу.

Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ:

— Город — это «сбивка» национального проекта. Все должно включиться и сыграть на комфортность городской среды. Правительство начало выделять бюджетные деньги на эти проекты. Более 300 миллиардов рублей мы за эти годы потратим на создание комфортной городской среды. До 2024 года мы должны довести долю городов с комфортной средой до 50 процентов.

Максим Акимов, заместитель председателя правительства РФ:

— В 2017 году мы в мире имели только 5 стран, которые серьезно инвестировали интеллектуальные и управленческие ресурсы в подготовку национальных стратегий. Сейчас этих стран больше тридцати. К ним присоединилась Российская Федерация.

По самым скромным оценкам, в горизонте до 2030 года вклад в ежегодный прирост ВВП от использования технологий искусственного интеллекта может составить от 1,1 процента ежегодного прироста до 2 процентов. И это очень сбалансированные оценки для российской экономики, которые соответствуют умеренным мировым экспертным оценкам.

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП):

— Среди важнейших факторов, влияющих на устойчивое развитие, я бы хотел выделить цифровизацию и трансформацию технологического уклада. С одной стороны, внедрение современных технологий и инноваций способно потенциально вывести на совершенно новый уровень производительность труда, которая стагнирует во многих странах. С другой стороны, те страны, которые не будут уделять должного внимания технологической модернизации, утратят перспективы сохранить и повысить конкурентоспособность.

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