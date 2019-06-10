Ихтиологи подтвердили способность рыбы-гроб задерживать дыхание
Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (США) подтвердили, что рыба вида Chaunax endeavouri, известная также как рыба-гроб, обладает способностью задерживать дыхание.
Попавшие в объективы камер исследователей рыбы не демонстрировали признаков вдоха или выдоха в течение нескольких минут. Как оказалось, они задерживали воду в жаберных камерах, пока не иссякал весь растворенный в ней кислород. Затем рыбы выпускали воду из жабр, уменьшая тем самым объем тела до трети.
Ученые предполагают, что таким способом рыба-гроб экономит энергию, а раздувание тела является дополнительным средством устрашения и защиты от хищников.
Отчет об исследовании американских специалистов опубликован в Journal of Fish Biology.
Ранее ученые из Университета Осаки, расположенного в Японии, заявили о возможных зачатках самосознания у рыб. Они установили, что те узнают себя, когда смотрят в зеркало.
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