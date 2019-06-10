В «Союзмультфильме» назвали страны, куда могут продать сериалы для детей

Студия «Союзмультфильм» ведет переговоры с китайской стороной о продаже первого сезона мультфильма «Возвращение в Простоквашино». Информация об этом появилась в СМИ 7 июня. Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала «Вечерней Москве», что переговоры ведутся не только с Китаем.

— Сериал «Простоквашино» вызвал интерес как у азиатских, так и у европейских партнеров. Китайские ожидают выхода первого сезона, поскольку хотят закупить его полностью. На данный момент готово 16 серий, что составляет чуть больше половины. Помимо Китая, историей о Дяде Федоре и его друзьях заинтересовались компании из Франции, Германии, Греции. Возможность приобрести права на показ «Простоквашино» рассматривают и в скандинавских странах — им сериал очень близок, поскольку затрагивает такие темы, как жизнь на природе, фермерство, семья, — объяснила Слащева.

Китайские и корейские партнеры рассматривают возможность приобретения прав на трансляцию сериала «Оранжевая корова» Фото: Кадр из мультфильма «Оранжевая корова»

Спикер отметила, что переговоры ведутся и по другим сериальным проектам.

— Китайские и корейские партнеры рассматривают возможность приобретения прав на трансляцию сериалов «Оранжевая корова» и «Монсики». Проекты привлекли внимание и коллег из Латинской Америки. Также мы с испанцами обсуждаем покупку мультфильмов «Пластилинки», «Оранжевая корова». «Монсики» и те же «Пластилинки» заинтересовали итальянцев, а сериал для подростковой аудитории — «Приключения Пети и Волка» — потенциально готовы приобрести во Франции, — перечислила возможных покупателей Слащева.

Напомним, что сериал «Возвращение в Простоквашино» — продолжение советских мультфильмов, снятых по произведениям писателя Эдуарда Успенского. Новые серии «Союзмультфильм» начал выпускать весной прошлого года.

Читайте также: Посвященный «Союзмультфильму» маршрут появился на портале «Узнай Москву»