Более 80 музеев и галерей открылись для москвичей бесплатно
Свыше 80 культурных площадок Москвы принимают участие в третьей музейной неделе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ежемесячная акция стартовала в понедельник, 10 июня. На этой неделе ряд столичных музеев, галерей и выставочных залов откроются для гостей бесплатно. Каждое из мест будет свободно для посещения в некоторые дни культурной акции.
Стоит отметить, что на текущей неделе помимо стандартных субботы и воскресенья россиян ожидает еще одни выходной в связи с празднованием Дня России. 12 июня для бесплатного посещения будут открыты: музей-заповедник «Царицыно», Дом Бурганова, выставочный зал «Солянка ВПА», Мемориальный музей им. А. Скрябина и Музей русской гармоники Альфреда Мирека. Об этом сообщила и.о. гендиректора агентства «Мосгортур» Инна Голубева.
Выставочные залы парка «Зарядье» и Дарвиновский музей можно посетить в четверг, 13 июня. Также в этот день гостей принимают Государственный музей В. Высоцкого, Московский государственный музей С. Есенина и усадьба Кусково. Пятницу, 14 июня, можно снова провести в музее Владимира Высоцкого, а также в Музее русского лубка и наивного искусства и музеях-заповедниках «Коломенское», «Измайлово» и «Люблино».
Напоминаем, что провести День России можно также на фестивале «Времена и эпохи». Для гостей была подготовлена специальная программа — реконструкции сражений, княжеский пир, спектакли и, конечно же, показательные выступления русских витязей и римских легионеров.
Для любителей кино 12 июня будут организованы показы в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы. Зрителям представят лучшие российские фильмы, среди которых «Движение вверх», «Викинг», «Тренер» и «Легенда о Коловрате».
Также в День России на ВДНХ пройдет третий фестиваль русского гостеприимства «Самоварфест». Москвичи смогут попробовать традиционные блюда народов России, а также поучаствовать в «Хороводе дружбы», который готов установить новый рекорд. Всего заявлено 12 тематических площадок.
Кстати, спектакль театрально-молодежной группы по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» пройдет 18 июня в библиотеке имени Екатерины Фурцевой.
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