Михаил Пореченков получил звание народного артиста России
Актеру Михаилу Пореченкову присвоили звание народного артиста России. Почетный знак ему вручил лично министр культуры РФ Владимир Мединский.
Кроме Пореченкова, народными артистами стали актер Александр Вершинин и директор — художественный руководитель филиала Российской государственной цирковой компании Вилен Головко.
Отмечается, что церемония состоялась в Атриуме Большого театра 11 июня. Владимир Мединский в начале встречи выступил с приветственной торжественной речью.
— Сегодня мы собрались неслучайно в канун Дня России, замечательного национального праздника. Государство уделяет огромное внимание отрасли, мы сейчас проводим Год театра, — приводит ТАСС слова министра культуры.
Мединский отметил, что вручать награды талантам — всегда большая честь и такое же удовольствие.
Добавим, что звание заслуженных артистов получили актрисы Лариса Богословская и Светлана Ходченкова, первый концертмейстер Российского национального оркестра Сергей Дубов. Кроме того, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени был награжден артист Борис Клюев, II степени — актер Юрий Куценко и другие.
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