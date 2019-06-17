Гендиректор Мосметростроя Сергей Жуков рассказал об уникальном тоннелепроходческом комплексе

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков рассказал «ВМ» об уникальном тоннелепроходческом комплексе, который задействован в строительстве нового участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.

Эта машина никогда не меняла своего имени. И ее новая отметка — звезда на боку — свидетельствует о первой проходке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. «Клавдия» дала старт трем новым станциям — «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех».

Щиту канадской фирмы Lovat предстоит пройти около 2,3 километра через будущую станцию «Улица 800-летия Москвы» до станции «Лианозово», расположенной вдоль Дмитровского шоссе неподалеку от одноименной платформы Савеловского направления Московской железной дороги. Проходка будет вестись на глубине от 15 до 20 метров по песку, полутвердому суглинку, c прослоями тугопластичными и твердыми консистенциями.

Это единственный метростроевский щит, который на протяжении всего времени не менял своего имени. «Клавдия» — так впервые назвали его в 2002 году для сооружения перегонных тоннелей на Бутовской линии. Комплексу дали имя в честь супруги бывшего начальника Мосметростроя Юрия Анатольевича Кошелева — выдающегося метростроителя, Героя Социалистического труда, лауреата Государственной премии СССР в области техники и Заслуженного строителя РСФСР.

Новая отметка «Клавдии» — звезда на боку — свидетельствует о первой проходке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена Фото: пресс-служба Мосметростроя

С помощью щита «Клавдия» проложили тоннели между станциями «Крылатское», «Строгино» и «Мякинино» Арбатско-Покровской линии, левый перегон между «Красногвардейской» и «Алма-Атинской» Замоскворецкой линии и левый перегон между «Селигерской» и «Верхними Лихоборами» Люблинско-Дмитровской линии. В общей сложности щит прошел под столицей 11 километров. Нынешняя проходка для опытной «Клавдии» юбилейная — десятая по счету.

— Перед тем как начать проходческие работы на продлении салатовой линии, комплекс модернизировали под современные требования. Для подачи раствора за обделку тоннеля через хвостовую часть щита совместно с китайской фирмой Lovsuns (правопреемником компании Lovat) разработали новые оболочки с каналами для нагнетания. Ранее нагнетание осуществлялось непосредственно через обделку тоннеля, — рассказал Сергей Жуков. — Мы усовершенствовали «Клавдию» под требуемые параметры, увеличив диаметры производства оболочек и резания ротора. Для этой цели наши специалисты подготовили проект новых форм обделки тоннелей.

«ВМ» отследила хронику щита, никогда не менявшего имени.

Сентябрь 1997 года. Делегация метростроевцев едет в Канаду. На заводе фирмы Lovat они знакомятся с щитом диаметром шесть метров, который Мосметрострой собирается заказать и приобрести.

Лето 1998 года. Заказанный проходческий комплекс, получивший собственное имя «Клавдия», прибывает в Москву.

Апрель 2002 года. На стройплощадке «Дубки» в Южном Бутове участок № 4 Тоннельного отряда № 6 приступил к монтажу щита.

10 июля 2002 года. Старт «Клавдии» в сторону станции «Бульвар Дмитрия Донского».

Это единственный метростроевский щит, который на протяжении всего времени не менял своего имени Фото: пресс-служба Мосметростроя

20 февраля 2003 года. Первая сбойка — «Клавдия» завершила проходку левого перегонного тоннеля длиной более 1120 метров.

23 апреля — 27 августа 2003 года. Проходка правого перегонного тоннеля Бутовской линии.

Октябрь 2004 года — февраль 2005 года. Пройден 400-метровый коллекторный тоннель под Шмитовским проездом, в сторону Делового цента «Москва-Сити».

Апрель 2006 года — июль 2007 года. Пройдены последовательно левый и правый полуторакилометровые перегонные тоннели от станции «Крылатское» до точки D на опушке Серебряного бора.

Август 2008 года — июль 2009 года. Пройдены левый и правый отрезки (по 1350 метров) перегонных тоннелей между станциями «Мякинино» и «Строгино».

Январь — апрель 2012 года. Пройден 700-метровый отрезок левого перегона между станциями «Красногвардейская» и «Алма-Атинская».

Октябрь 2013 года — май 2015 года. Пройден (с остановками) левый перегон длиной 1280 метров от «Селигерской» до «Верхних Лихоборов».

2018 год. На базе в «Дубках» завершилось восстановление щита, получившего новую оболочку.

11 июня 2019 года. Начало проходки первого тоннеля до станции «Лианозово».

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