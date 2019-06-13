Ученые установили связь между группой крови и благополучием человека
Японские ученые-психофизиологи выяснили, что группа крови человека влияет на его успех и благополучие. По мнению исследователей, она оказывает влияние на характер и формирует благополучие.
Так, самыми успешными людьми являются те, у кого первая группа крови. У них хорошо развиты лидерские качества, целеустремленность и уверенность в себе. Однако ее представителям нужно быть осторожным при травмах, так как из-за плохой сворачиваемости крови существует риск летального исхода.
Успешны в финансах и представители второй группы крови. Они трудолюбивы, усидчивы и терпеливы, что влияет на конечный результат. Но люди со второй группой крови наиболее восприимчивы к малярии. Они не любят много общаться, долго гулять и тяжело переносят стрессы.
Людям с третьей и четвертой группами крови труднее достичь финансового благополучия. Среди этой категории много творческих людей, которые не стремятся к большим заработкам, сообщает издание Today News.
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