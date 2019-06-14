Графический отдел выставки «Илья Репин» закроют в Третьяковской галерее
Сотрудники пресс-службы Третьяковской галереи сообщили о том, что в конце июня специалисты культурного учреждения закроют графический отдел выставки «Илья Репин».
Это будет связано с созданием особых условий хранения произведений искусства на бумаге, а именно — ограниченным уровнем освещенности и максимально допустимым сроком экспонирования.
Отмечается, что ценители искусства еще могут увидеть произведения мастера.
Как передает агентство городских новостей «Москва», выставка работ Репина в Новой Третьяковке будет открыта до 18 августа.
Там представлены известные произведения живописца: портреты Элеоноры Дузе, Дмитрия Менделеева, Натальи Нордман, а также ранее не выставлявшиеся работы.
Читайте также: Выставка фотографий Кристофера Беркетта открылась в Москве