Володин предложил установить у входа во ВГИК памятник Станиславу Говорухину
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением установить памятник актеру и режиссеру Станиславу Говорухину у входа во Всероссийский государственный институт кинематографии.
Парламентарий посетил высшее учебное заведение в годовщину смерти артиста. Володин осмотрел место на фасаде института, где могла бы располагаться мемориальная доска Говорухину.
Возможность установки памятника спикер Госдумы обсудил с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым. Отмечается, что у входа в институт уже стоят монументы другим именитым выпускникам — Геннадию Шпаликову, Андрею Тарковскому и Василию Шукшину.
— Самое главное, чтобы оставалась наша память о нем. Потому что памятники — это ориентиры в нашем безбрежном море суждений, взглядов, решений, — передает слова Володина РИА Новости.
Спикер Госдумы напомнил, что именем Говорухина уже назвали набережную в Москве, была учреждена стипендия, депутаты назвали в его честь парламентский киноклуб.
Володин заявил, что режиссер был «достойным сыном нашей страны».
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