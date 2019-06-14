Названы самые дорогие игроки чемпионата России по футболу
Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес стал самым дорогим игроком чемпионата России. Игрок оценивается в 30 миллионов евро.
На втором месте оказался еще один игрок ЦСКА — хорватский полузащитник Никола Влашич. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро. Третью позицию поделили полузащитники Грегож Крыховяк из Польши и Виктор Классон из Швеции, выступающие за «Локомотив» и «Краснодар» соответственно. Их трансферная стоимость составила 18 миллионов евро.
В пятерку лидеров также попал иранский нападающий «Зенита» и чемпион России сезона 2018/2019 Сердар Азмун, чья стоимость составляет 17 миллионов евро. Рейтинг был сделан на основе портала Transfermarkt.
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