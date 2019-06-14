Эксперт: Россия должна сперва поправить свое расписание, прежде чем жаловаться на УЕФА

Недовольство коллективов Российской премьер-лиги вызвало то, что новые правила, по их мнению, негативно повлияют на структуру календаря Российской премьер-лиги (РПЛ) и снизят конкурентоспособность отечественных футболистов по сравнению с другими евроклубами. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у футбольных экспертов, обоснованы ли претензии РПЛ.

Как отметил советский и российский футбольный тренер и бывший вице-президент ФК «Торпедо» Борис Игнатьев, РПЛ вполне имеет право на возмущение, так как увеличение количества матчей не оставит отечественным игрокам времени на подготовку.

— На мой взгляд, решение достаточно абсурдное. С партийной точки зрения, оно, конечно, более привлекательно звучит — обособить богатые клубы и сделать их еще богаче. Но главное, от чего пострадают наши команды, — это от невозможности связать с участием в Лиге чемпионов другие чемпионаты, — сказал Борис Игнатьев. — Совершенно непонятно, когда при таком графике готовить сборную. На отдых от игр тоже не совсем ясно, откуда брать время. Сразу возникает куча вопросов.

По мнению заслуженного тренера, у наших ведущих игроков просто не будет времени, чтобы и участвовать в российских лигах и чемпионатах, и выступать за сборную.

В то же время бывший футболист и футбольный эксперт Дмитрий Булыкин считает, что РПЛ, прежде чем жаловаться, должна исправить свое расписание.

— По-моему, только в России возникают подобные жалобы. В Европе такого нет. Если страна из топ-5 лучших чемпионатов Европы, то там играют через два дня на третий (матчи чемпионата страны могут проводиться на одной неделе с кубком или с одним из европейских клубных турниров — прим. «ВМ»), ни у кого никаких вопросов не возникает. А если какая-нибудь Голландия, то туры специально для лидеров (например, для «Аякса») могут перенести и подкорректировать порядок игр. Все осознают, что это делается для всеобщего блага, — отметил Дмитрий Булыкин. — А вот в России календарь иногда так составляется, что не только команды начинают кричать и жаловаться, но и сборная.

Экс-футболист уверен, что если РПЛ всерьез профессионально займется составлением календарей, то можно вполне избежать разговоров о том, что что-то не так.

В отечественном футболе существуют очень много нерешенных вопросов, касающихся систем, графиков и идущих подряд игр в одном городе, несмотря на то, что их можно было бы развести по разным локациям. Это отмечал и Юрий Семин, главный тренер «Локомотива», который неоднократно подчеркивал сложность расписания, из-за которого регулярно приходилось перелетать с места на место. Это влекло за собой быструю усталость команды и повышенное количество травм среди спортсменов.

— И все это при том, что на команде висела огромная ответственность по отстаиванию чести страны на международной арене, — подчеркнул Дмитрий Булыкин. — Что до жалоб на нехватку времени, то тут можно сказать только то, что у других стран как-то же получается нормально расписать календарь.

Таким образом, как пояснил эксперт, нам надо в первую очередь научиться учитывать интересы всех сторон, а потом жаловаться на нехватку времени.

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