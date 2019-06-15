Прощание с режиссером Дзеффирелли состоится во Флоренции в понедельник
Мэр Флоренции Дарио Нарделла сообщил, что именно в его городе в понедельник, 17 июня, состоится церемония прощания с выдающимся итальянским режиссером Франко Дзеффирелли.
Уточняется, что прощание состоится утром в Зале пятисот Палаццо Веккьо.
— Весь мир сможет поклониться ему в его Флоренции, — пишет Нарделла, ненавязчиво напоминая, что Флоренция является родным городом Дзеффирелли.
Сначала гражданская панихида должна была состояться в мэрии Рима, и только после нее тело режиссера планировалось доставить во Флоренцию. Однако родственники Дзеффирелли изменили свое решение, и гражданская панихида пройдет во Флоренции, сообщает РИА Новости.
Франко Дзеффирелли скончался в субботу, 15 июня, на 97-м году жизни. Сердце режиссера остановилось в Риме после продолжительной болезни.
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