Расписание электричек Ленинградского направления изменится в июне
Расписание электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги изменят во второй половине июня в связи с проведением ремонтных работ.
Сообщается, что изменится расписание движения нескольких пригородных поездов на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок).
Так, с 17 по 21 июня и с 25 по 27 июня на участке Москва — Тверь отменят шесть электричек. В обратном направлении не будут ходить пять поездов. Также изменения коснутся поезда Крюково — Москва, он не будет курсировать на всем маршруте 18–21 и 25–27 июня. Кроме того, на участке Подсолнечная — Крюково отменят поезд Подсолнечная — Москва.
Московско-Тверская ППК просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учетом изменений в расписании движения, сообщается на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
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