Ученые рассказали, сколько надо спать для хорошего внешнего вида
Для того, чтобы после пробуждения и в течение дня выглядеть хорошо, следует спать ночью примерно девять часов и 10 минут. К соответствующим выводам пришли ученые из Великобритании, пишет Mirror.
Во время проведенного исследования специалисты оценивали цвет и чистоту кожи добровольцев по утрам. Также участники эксперимента отметили, что при достаточном сне по утрам у них ушло плохое настроение.
— Некоторые люди стремятся выглядеть и чувствовать себя хорошо, затрачивая на это большие деньги. Однако они забывают, что многие проблемы может решить просто хороший сон, — рассказал эксперт Нил Робинсон.
Кроме того, было названо идеальное время отхода ко сну — 21:45. Вставать в таком случае следует приблизительно в 7:00.
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