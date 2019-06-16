Пятидесятый день после Воскресения Христова: история и традиции Троицы

В воскресенье, 16 июня, православные верующие отмечают Пятидесятницу, которая также называется Днем Святой Троицы. Согласно Книге деяний, в этот день произошло открытие тайны, что Бог один, но в трех лицах: Отец, Сын и Святой дух. Пятидесятница празднуется на пятидесятый день после Пасхи, в воскресенье.

Так, на пятидесятый день после Воскресения Христова все апостолы одновременно находились в одной горнице в Иерусалиме. В третьем часу дня они услышали шум с неба, как от сильного ветра, который наполнил весь дом. Явились огненные языки и остановились на каждом из них. Таким образом на апостолов сошел Святой дух. Он дал им способность и силу для проповеди учения Христа всем народам. В этот день благодаря проповедям апостолов крещение приняли около трех тысяч человек. Таким образом на Земле начала устраиваться церковь.

На Троицу принято украшать храмы травой и листвой — чаще всего веточками березы. Такая традиция существует в память о том, как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали Закона. В этот день в жертву Богу также приносят первые фрукты, овощи и пшеницу. По другой версии, зелень постилают на пол и наступают на нее ногами для того, чтобы посрамить языческое поклонение деревьям.

После литургии в храмах священник читает три коленопреклоненные молитвы — о церкви, о спасении всех молящихся и об упокоении душ умерших, в том числе и тех, чьи души попали в ад. Во время чтения молитв и священник, и все прихожане стоят на коленях. Так завершается послепасхальный период, в который запрещается совершать поклоны и вставать на колени.

В других странах существуют свои традиции празднования Святой Троицы. В Англии в этот день устраиваются шествия в сопровождении хоров и оркестра из духовых инструментов. В Италии — из-под куполов храма разбрасывают лепестки роз: таким образом вспоминают о схождении Святого духа. Во Франции принято во время богослужения играть на трубах — так вспоминают о сильном ветре, который поднялся в Сионской горнице.

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