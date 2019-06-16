Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своей официальной странице в Twitter сообщение, в котором поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
— В Москве больше 120 тысяч врачей, медсестер и фельдшеров. За последние годы вы многое сделали, чтобы повысить качество жизни горожан, — написал мэр Москвы.
Всегда с гордостью слежу за успехами московских врачей. Один из примеров - кардиохирург Михаил Абрамян. В 2018 он руководил первой в мире операцией эндопротезирования у ребенка с разрывом аорты после ДТП. Ежегодно делает до 250 операций на сердце и магистральных сосудах младенцев pic.twitter.com/tz3DoWltcY— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 июня 2019 г.
Собянин отметил, что здравоохранение столицы будет и дальше развиваться. Мэр Москвы добавил, что следит за успехами врачей, и в качестве примера рассказал о кардиохирурге Михаиле Абрамяне, который ежегодно проводит до 250 операций на сердце и магистральных сосудах младенцев.
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