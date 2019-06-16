Более 5 миллионов человек посетили московские «Времена и эпохи»
Фестиваль исторических реконструкторов «Времена и эпохи» в этом году принял более 5 миллионов гостей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Фестиваль стартовал в Москве 7 июня и завершается сегодня, 16 июня, в воскресенье. По словам мэра, в этом году «Времена и эпохи» собрали рекордное число посетителей благодаря некоторым изменениям.
Глава города пояснил, что раньше фестиваль проводился в парке «Коломенское» в Новой Москве, из-за чего он был «немножко оторван от городской жизни». В этом году было принято решение изменить ситуацию, и фестиваль перенесли «на городские общественные пространства».
— Это дало изумительный эффект, — передает ТАСС слова мэра.
В этом году в фестивале приняли участие 2 тысячи энтузиастов реконструкции из 14 стран мира, в числе которых Россия, Турция, Франция, Великобритания и другие.
Для проведения мероприятия было выделено 40 площадок по всей столице. В том числе две площадки, посвященные истории самого мероприятия.
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