Екатеринбургская епархия передумала строить храм в сквере

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сообщил об изменении решения по поводу строительства собора святой Екатерины в сквере города. Его слова приводит официальный сайт епархии.

Митрополит заявил, что Русская православная церковь отказалась от своего права возводить храм в сквере около Театра драмы или в каком-либо другом парке Екатеринбурга.

Однако собор в городе все же появится: будет проведено голосование, по результатам которого определят место строительства. Отмечается, что сквер у Драмтеатра был исключен из возможных вариантов в опросниках.

— Мы обязательно в скором времени начнем строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте, — уточняется в сообщении.

Напоминаем, что решение о строительстве храма в городском сквере в Екатеринбурге вызвало общественный резонанс. На месте предполагаемого строительства развернулись столкновения двух групп граждан: поддерживающих возведение храма и протестующих против него.

Опрос, проведенный по предложению президента РФ Владимира Путина, показал, что 74 процента жителей города выступают против строительства собора на месте сквера.

20 мая было принято решение демонтировать забор на месте строительства храма.

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