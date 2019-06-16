Олимпийскую сборную России в «Лужниках» проводили на II Европейские игры
На территории спорткомплекса «Лужники» в воскресенье, 16 июня, состоялась торжественная церемония проводов олимпийской сборной России на II Европейские игры. Мероприятие прошло в рамках XXX Всероссийского олимпийского дня.
Знамя спортсменам передал Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России. На церемонии открытия II Европейских игр знаменосцем национальной команды станет Артем Осипенко, чемпион мира по самбо, передает ТАСС.
— Спасибо вам за доверие, это для меня большая честь. Думаю, сборная России сделает все, чтобы стать первой на соревнованиях, продолжив славные традиции отечественного спорта, — рассказал Артем Осипенко.
Напомним, что Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. Ожидается, что в них примут участие 225 спортсменов из России. Всего на состязаниях выступят более четырех тысяч спортсменов, представляющих почти 50 стран.
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