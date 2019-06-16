Более тысячи человек обратились в центр «Моя работа» для поиска вакансии
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации городской системы занятости населения, начавшейся с 2019 года.
В апреле 2019 года был открыт первый центр «Моя работа». За непродолжительное время своей работы центр успел принять 1081 человека, обратившихся для поиска вакансии, и еще 400, приходивших за консультацией.
В июне этого года также начал работать специализированный центр «Моя карьера». А еще три центра «Моя работа» откроются до конца года.
Новая система подразумевает внедрение трех основных элементов: службы занятости, флагманских центров «Моя работа» и специализированного центра «Моя карьера».
Территориальные службы занятости, которых в столице 53, переезжают в центры госуслуг «Мои документы». Их задачи включают в себя базовые услуги по трудоустройству: помощь при составлении резюме, подбор вакансий, присвоение статуса безработного, оформление выплат.
Офис «Моя карьера» будет направлен на ту категорию граждан, которым нужна особая помощь. Например, при смене профессии или получении дополнительного образования.
Москвичи получат возможность бесплатно пройти обучение, переобучение или повысить квалификацию, а во время учебы граждане будут получать стипендию. Кроме того, программа включает в себя тренинги, в том числе психологические, консультирование по вопросу экономного ведения домашнего хозяйства и обучение пользованию бесплатными городскими сервисами.
При условии выхода на работу, родители с маленькими детьми получат приоритетное место в детском саду. А жителям, у которых на иждивении находятся пожилые люди или инвалиды, будет оказываться помощь по уходу за ними.
При этом трехлетние пособия остаются в силе, как прежде, сообщается на сайте мэра Москвы.
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