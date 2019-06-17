Красный крест попросили убрать из спектакля про доктора Айболита
Спектакль «Доктор Айболит» идет в таллинском Русском молодежном театре. В местном отделении Красного Креста заявили, что против использования символа в коммерческих целях, и пригрозили театру крупным штрафом.
— У нас была реклама спектакля «Доктор Айболит», где были красные кресты на реквизите спектакля. Рекламу увидели представители эстонского Красного Креста, они связались с нами и пояснили, что кресты нужно убрать и что в случае отказа может грозить штраф, — рассказал директор и художественный руководитель театра Александр Пуолакайнен корреспонденту РБК.
Он добавил, что никаких официальных документов или исков театр пока получал. Александр Пуолакайнен отметил, что в следующем спектакле артисты снова выйдут на сцену с тем же реквизитом.
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