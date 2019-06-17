Сергей Собянин: Поможем семьям увеличить доход

— Сергей Семенович, на этой неделе в столичных школах состоится вручение аттестатов, в парке Горького пройдет выпускной бал. Что бы вы пожелали молодым москвичам, вступающим во взрослую жизнь?

— Желаю поступить в вуз или колледж своей мечты. И чтобы студенческая пора стала для них лучшим временем жизни, когда ты молод и полон сил, когда всюду успеваешь и любая задача по плечу. Москва — город, в котором молодежь имеет все возможности реализовать свои способности и таланты, добиться больших побед. Пусть у ребят все получится!

— В минувший четверг вы объявили о новой городской программе повышения доходов малоимущих семей с детьми. О чем идет речь?

— Как показывает практика, основной причиной низких доходов в семьях с детьми является отсутствие работы либо очень низкая заработная плата папы и мамы. Новая программа нацелена на то, чтобы помочь им найти работу и тем самым увеличить доход.

Специалисты нового центра занятости «Моя карьера» будут решать проблемы не отдельного человека, а семьи в целом. Например, папе они помогут с трудоустройством либо переходом на работу с более высокой зарплатой, а маме подыщут хотя бы частичную занятость, если нет возможности трудиться полный рабочий день.

К участию в программе приглашаются только мотивированные семьи, которые осознают свои проблемы и готовы приложить усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

— А если в семье нет папы?

— Разумеется, матери-одиночки тоже могут участвовать в программе. Кстати, в центр «Моя карьера» можно прийти с коляской. Пока мама проходит консультацию, ребенок может поиграть в игровой зоне под присмотром.

— Когда мы говорим о семьях с низким доходом, то часто проблема заключается не в отсутствии работы как таковой, а в барьерах, мешающих людям трудиться.

— В этом-то и состоит суть новой программы. Впервые для решения проблем конкретной семьи мы объединяем на одной площадке службу занятости, соцзащиту, образование, здравоохранение. Если не хватает квалификации, можно будет пройти обучение — бесплатно и с выплатой стипендии. Многие люди просто не умеют подать себя. Для снятия этих психологических барьеров можно будет поучаствовать в тренингах, которые разбудят собственные силы и дадут веру в себя.

Еще одна часто встречающаяся проблема — не с кем оставить ребенка от 1,5 до 3 лет. В этом случае можно будет ускорить предоставление места в детском саду. Если все силы уходят на заботу о родственнике-инвалиде или пожилом человеке, то социальные службы будут искать варианты, как облегчить это бремя. Наконец, злоупотребление алкоголем. Если человек осознает эту проблему, можно будет пройти курс лечения.

Другие проблемы? Специалисты «Моей карьеры» будут искать решение и для них. Каждую семью возьмет на сопровождение персональный консультант центра «Моя карьера», который будет рядом на всех этапах участия в программе — от первого визита до закрепления на рабочем месте.

— Часто люди не желают искать работу потому, что боятся потерять пособия и доплаты к пенсии.

— Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Лучше маленький, но стабильный доход, чем нормальные деньги, но которые еще надо заработать. Такая проблема есть. Поэтому в рамках программы мы гарантируем сохранение ключевых социальных выплат: городской доплаты к пенсии по потере кормильца, а также адресных детских пособий в течение трех лет. Это достаточный срок, чтобы семья прочно встала на ноги и начала самостоятельную жизнь.

— Когда человек не работает много лет, он утрачивает многие социальные навыки. Возникает страх перед начальником, коллегами, клиентами. Как людям преодолеть этот страх?

— Мы будем сотрудничать только с теми работодателями, которые понимают проблемы своих новых работников и будут помогать им адаптироваться на рабочем месте. Очень многое, конечно, зависит и от будущих коллег по работе. Мы надеемся на их доброту и готовность поддержать своих новых товарищей. Без простого человеческого участия программа просто не заработает. Это очень важно.

— Как можно стать участником программы?

— Просто прийти в центр «Моя карьера» (ул. Сергия Радонежского, 1, стр. 1). Для участия в программе не потребуется собирать ворох бумаг. Все необходимое помогут оформить консультанты «Моей карьеры». Более того, если раньше сотрудники службы занятости сидели и ждали, когда к ним придут и напишут заявление, теперь они будут приглашать людей, чтобы оказать им помощь. Но все же главное — это желание самих взрослых людей работать, достойно содержать свою семью и выйти наконец из мучительного состояния беспомощности. А правительство Москвы подставит свое плечо.

СПРАВКА

Центр «Моя карьера» расположен по адресу: ул. Сергия Радонежского, 1, стр. 1. Специалисты ждут горожан в будние дни с 9:00 до 20:00. Задать интересующие вопросы также можно по телефону (495) 633-63-83, а афишу мероприятий найти на официальном сайте центра: mycareer.moscow.

Сотрудники центра «Моя карьера» помогут москвичам найти работу, улучшить свои профессиональные навыки и адаптироваться к современным условиям рынка труда. На помощь могут рассчитывать все категории граждан, в том числе предпенсионного и пенсионного возраста.