Китай выразил желание массово закупать куриные лапки в России
Китай выразил желание приобретать в России куриные лапки в промышленных масштабах. Об этом рассказал директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.
По его словам, китайские компании часто посылают соответствующие запросы.
— В частности, китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтеков, и они хотят покупать достаточно большие объемы, — заявил Мурзенок.
Стоит отметить, что в настоящий момент на территории РФ подобных фабрик, которые могли бы производить столько сырья, нет. Кроме того, наблюдается нехватка специальных вагонов для транспортировки груза. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что Си Цзиньпин назвал будущие ведущие направления сотрудничества России и КНР.
Читайте также: Китай, США и Великобритания стали крупнейшими импортерами товаров из Москвы