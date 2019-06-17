Москвичам дали рекомендации по сбору клубники
Созревающую на территории Москвы и Подмосковья в начале июня клубнику лучше собирать в сухую погоду утром. Об этом рассказала Екатерина Чердакова, начальник управления Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
— На самом деле ягода, которую принято называть клубникой, является культурным сортом земляники. Дачники в Москве и Подмосковье начинают собирать садовую землянику уже в середине июня, — рассказала Екатерина Чердакова.
По словам эксперта, для долгого хранения ягоды следует отрывать ее вместе с частью стебля длиной один сантиметр. Кроме того, следует обратить внимание на внешний вид плода — не менее, чем три четверти его должны иметь характерную окраску.
При выборе ягоды в магазине следует убедиться, что она не повреждена, а также проверить отсутствие лишней влаги и постороннего запаха, передает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Столичный диетолог рассказал, чем опасно чрезмерное употребление клубники