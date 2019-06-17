Пассажиропоток станции МЦК Верхние Котлы вырос почти на 20 процентов
С февраля текущего года пассажиропоток станции «Верхние Котлы» Московского центрального кольца увеличился почти на 20 процентов, до 20 тысяч человек. Станция стала более востребованной после появления на ней удобной пересадки на пригородные поезда.
— Теперь пересадка на одноименную станцию МЦК занимает считаные минуты — нужно пройти всего 50 метров. Кроме того, переход с платформы на станцию организован по принципу «сухие ноги», — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Раньше пересадка занимала около 15 минут. Благодаря нововведениям стало удобнее добираться до аэропорта Домодедово, так как у платформы Верхние Котлы останавливаются аэроэкспрессы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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