Семья москвичей получила более 300 тысяч рублей по программе страхования жилья
Семья жителей Центрального административного округа получила 313 тысяч рублей по городской программе страхования жилья.
— Москвичам возместили страховой ущерб по программе, которую проводит Государственное бюджетное учреждение Департамента городского имущества Москвы «Центр имущественных платежей и жилищного страхования», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В марте этого года в трехкомнатной квартире, которая расположена по адресу: улица 2-я Тверская-Ямская, дом 54, случился залив по причине аварии системы отопления в квартире. В результате инцидента были повреждены стены, двери, отделка помещения, окраска потолка и паркетное покрытие пола.
В связи с тем, что квартира была застрахована по городской программе страхования жилья, собственники квартиры получили компенсацию, сообщили на официальном сайте агентства «Москва».
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