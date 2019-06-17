Эксперты «Роскачества» рассказали, как выбрать клубнику по цвету
При выборе клубники следует отдавать предпочтение упругим плодам, достаточно мягким для того, чтобы их можно было раздавить во рту языком. Об этом сообщили в материале, опубликованном на официальном сайте организации.
— Ягода не должна быть слишком мягкой, так как это уже признак болезни, но и не должна быть твердой. Оптимальный вариант — упругая, но при этом нежная, раздавливающаяся во рту языком. Если есть возможность попробовать перед покупкой — пробуйте, — сообщили в «Роскачестве».
Там подчеркнули, что ягода, чаще всего покупаемая в магазинах, — это не клубника, а особый вид земляники. Она была выведена примерно 200 лет назад французским ботаником.
В организации отметили, что ягоды более светлого оттенка следует поскорее съедать, так как они лежат меньше, чем ярко-бордовые. Последние больше подходят для варенья и хранятся дольше.
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