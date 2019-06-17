Всероссийские состязания по триатлону прошли в Рузском городском округе

• 12:13 • 17 июня 2019
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Участие в соревнованиях приняли более 700 спортсменов
Фото: Администрация Рузы
В Рузском городском округе прошли Всероссийские состязания по триатлону на олимпийской дистанции. В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов, представляющих различные регионы РФ.
Участники соревнований преодолели водную дистанцию на 1,5 километра, затем проехали на велосипедах 40 километров. Заключительным этапом соревнований стал бег на 10 километров.
Победительницей соревнований стала Полина Разбицкая, сообщает «Радио 1».
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