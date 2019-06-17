Россияне одобрили маркировку «светофор»
Маркировку «светофор» поддерживает большинство россиян. По результатам опроса, около восьмидесяти процентов участников считают, что новые отметки упростят задачу при выборе более полезного и качественного продукта. Почти половина опрошенных считает, что новая маркировка поможет улучшить здоровье населения.
Однако не все готовы принять обновления на привычных упаковках. Шестьдесят семь процентов заявили, что нынешней информации на этикетках им вполне достаточно. Тем не менее маркировка «светофор» способна совмещать в себе подходы, принятые в России и Европейском Союзе. Благодаря этому участие в проекте могут принять также и производители безалкогольных напитков.
Новая маркировка будет информировать о пищевой ценности продукта в более простом формате, что выручит тех, кто привык разглядывать этикетки по несколько минут в поисках нужной информации. А еще простое цветовое решение сможет привлечь внимание того, кто ранее не интересовался пользой продукции, которую приобретает. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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