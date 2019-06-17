Госдума рассмотрит проект об использовании нацистской символики в учебных целях
Депутаты Госдумы 18 июня планируют рассмотреть законопроект о разрешении использовать нацистскую символику в учебно-просветительских целях. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
По его словам, в России неоднократно происходили процессы, когда людей за использование нацисткой символики в антифашистских целях хотели привлечь к ответственности. Согласно документу, снимается запрет на использование подобного рода изображений в художественных произведениях, научных публикациях и учебных пособиях.
Изменения могут внести в федеральные законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности», сообщает агентство городских новостей «Москва».
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