Сборная России по футболу сыграет против Шотландии в «Лужниках»
Сборная России по футболу сыграет против команды Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 на московском стадионе «Лужники». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу РФС.
Игра состоится 10 октября в 21:45. Сборная России с девятью очками идет на втором месте в группе I. Команда под руководством Станислава Черчесова одержала три победы и потерпела одно поражение.
В предыдущих матчах сборная России победила Сан-Марино и Кипр со счетом 9:0 и 1:0 соответственно.
Ближайшие игры российской сборной состоятся 6 и 9 сентября. Сначала футболисты отправятся на встречу с шотландцами в Глазго, а затем 9 сентября в Калининграде сыграют со сборной Казахстана.
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