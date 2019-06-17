Чучело черного ягуара создали в Дарвиновском музее
Таксидермисты из Государственного Дарвиновского музея завершили работу над созданием чучела черного ягуара. Шкура животного была предоставлена культурному учреждению в сентябре 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
— В Дарвиновском музее коллектив таксидермистов закончил работу над созданием чучела черного ягуара. Музей хранит одну из крупнейших в мире коллекций животных необычной окраски (альбиносов и меланистов), но черного ягуара до настоящего времени не было, — указано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что таксидермистам удалось сохранить естественный иссиня-черный цвет меха. Чучело выполнено в виде животного, крадущегося по камням за добычей, передает Агентство городских новостей «Москва».
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