Предпринимателям расскажут, как защититься от картельных сговоров

На встрече контракт-клуба в рамках проекта «Биржа торгов» столичные заказчики узнают, как защититься от картельных сговоров и какие цифровые технологии пресекут неконкурентные соглашения участников рынка закупок. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Картельные сговоры — это серьезный ограничитель конкуренции на рынке закупок. Из-за них на рынок не допускаются новые игроки, цены растут искусственно, а конкуренция и вовсе исчезает. Сегодня власти активно работают над предотвращением картельных сговоров.

— На помощь приходят не только совершенствование законодательства, особый контроль за «картельными» сферами закупок, но и цифровые технологии. На предстоящей встрече участники контракт-клуба узнают, как все эти методы работают на практике и как заказчик может собственными силами защититься от «сговорчивых» участников торгов, — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

В рамках встречи «Картель: предотвратить и обезвредить», которую проведет заместитель начальника отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков Московского УФАС России Руслан Джалюков, заказчики узнают о правоприменительной практике ответственности за участие в картельном сговоре, роли цифровых технологий в выявлении и пресечении картелей.

По его словам, такие мероприятия позволяют заказчикам увеличить квалификацию в сфере борьбы с картелями и не попасться на уловки участников сговора.

Встреча состоится 18 июня в 18:00. Вход свободный, нужна предварительная регистрация.

Читайте также: Более 50 нежилых объектов Москвы продано и сдано в аренду на городских торгах