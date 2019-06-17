Бывший президент Египта скончался в здании суда
Мухаммед Мурси, бывший президент Египта, умер в здании суда во время заседания по делу о шпионаже.
Известно, что политик был отстранен от своей должности в 2013 году. В свое время Мурси был одним из лидеров организации «Братья-мусульмане»*. Бывший президент Египта был судим по обвинению в организации массовых побегов из тюрем и беспорядков во время «арабской весны», события которой развивались в 2011 году.
Ранее, как напоминает издание «Аль-Ахрам», политика приговаривали к смертной казни. Однако данный вердикт отменили и дело Мурси отправили на повторное рассмотрение. Это решение было принято из-за «пробелов в доказательной базе».
*«Братья-мусульмане» — запрещенная в России и Египте террористическая организация.
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