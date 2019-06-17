Лина Хиди рассказала, что хотела бы другой смерти своей героине в «Игре престолов»
Актриса из Великобритании Лина Хили, известная по роли Серсеи Ланнистер в «Игре престолов», рассказала, что хотела бы своей героине не такой смерти, как в сериале.
Она отметила, что обязательно выскажет это создателям шоу Дэвиду Бениоффу и Дэниелу Вайсу при личной встрече.
— Конечно, каждый актер думал о том, как погибнет его персонаж. Я была немного шокирована, когда Серсею постигла именно такая участь. Думаю, что создатели просто не могли угодить всем, — цитирует The Guardian Лину Хиди.
Напомним (внимание: спойлер!), что Серсея умерла в предпоследней серии «Игры престолов». Ее завалило обломками замка Королевской гавани. Вместе с Серсеей там же умер и брат королевы Джейми.
Стоит отметить, что все актеры сериала по-разному воспринимали прощание с проектом. Например, Ричард Мэдден, известный по роли Робба Старка, поблагодарил создателей шоу за безвременную кончину персонажа в третьем сезоне.
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