Фестиваль английского языка пройдет в рамках «Московского долголетия»
Представители пресс-службы столичного Департамента труда и социальной защиты рассказали, что 18 июня в саду культуры и отдыха имени Баумана пройдет Фестиваль английского языка.
Участие в масштабном мероприятии примут посетители занятий в рамках «Московского долголетия». Три команды проекта пройдут детективный квест «Шерлок Холмс», который поможет лучше узнать культуру и традиции Великобритании.
Как передает Информационный центр правительства Москвы, посетители фестиваля смогут послушать выступление профессионального волынщика, песни на английском языке и не только.
Кроме того, в саду имени Баумана будут открыты специальные пункты консультаций. Там всю необходимую информацию смогут узнать как действующие участники «Московского долголетия», так и те, кто только собираются присоединиться к проекту.
Начало фестиваля запланировали на 15:00.
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